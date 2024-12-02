Перевозки пассажиров РЖД в дальнем следовании выросли за 11 месяцев на 4,7%

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Перевозки пассажиров по сети ОАО "РЖД" в дальнем следовании в январе-ноябре 2024 г. выросли на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 117,9 млн человек, сообщила компания.

Всего за 11 месяцев 2024 г. было отправлено 1 млрд 179 млн пассажиров (+7,3% к аналогичному периоду 2023 г.), из них в пригородном сообщении - более 1 млрд 60,6 млн пассажиров (+7,6%).

Пассажирооборот на сети РЖД с начала 2024 г. вырос на 5,8% к уровню прошлого года и составил 133,6 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении - 32,4 млрд пасс-км (+6,4%), в дальнем следовании - 101,1 млрд пасс-км (+5,6%).

В ноябре в дальнем следовании компания перевезла 9,2 млн пассажиров, что на 2% меньше, чем в том же месяце прошлого года, "т. к. в этом году в ноябре не было длинных выходных", пояснили в компании.

Всего в ноябре 2024 г. с вокзалов и станций РЖД было отправлено 103,6 млн пассажиров (+5,7% к ноябрю 2023 г.), в том числе в пригородном сообщении - 94,4 млн (+6,5%).

Пассажирооборот в ноябре 2024 г. достиг 10,1 млрд пасс-км, что на 1,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В пригородном сообщении он вырос на 4,8%, до 2,7 млрд пасс-км, в дальнем следовании - на 0,6%, составив 7,4 млрд пасс-км.