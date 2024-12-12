Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 10:18

РЖД улучшили прогноз-2024 по пассажирским перевозкам

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" улучшило прогноз по пассажирским перевозкам в 2024 году, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников на пассажирском форуме "PRO/Движение" в Москве.

"Буквально вчера-позавчера мы превысили объем перевозок прошлого года. Мы превысили вчерашним днем 1,2 млрд (человек - ИФ). Мы ожидаем, что у нас получится превысить цифру 1,27-1,275 млрд (человек - ИФ). Это значительный прирост", - сказал он.

На начало декабря прогноз перевозок был на уровне 1,24-1,25 млрд человек.

"Я точно эту цифру не назову, но уже мы понимаем, что это будет больше, чем 1,240-1,250 млрд пассажиров (в 2024 г. - ИФ). Безусловно важно понять каким будет декабрь, но рассчитываем, что объем перевозок не будет меньше, чем в прошлом году", - говорил в начале декабря Колесников журналистам.

В 2023 году РЖД перевезли более 1,196 млрд пассажиров.

РЖД Иван Колесников
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия за 10 месяцев увеличила экспорт пшеницы в Африку на 35%

Россия за 10 месяцев увеличила экспорт пшеницы в Африку на 35%

На "Мосбирже" рубль дешевеет к юаню на стабильных котировках нефти

Путин поручил в кратчайшие сроки разработать меры поддержки угольной отрасли РФ

Большинство российских предприятий планирует увеличить зарплаты в 2025 году

OMV расторгла контракт с "Газпромом" после прекращения поставок

Сбербанк в 2025 г. планирует получить доход от технологий ИИ не ниже 450 млрд руб.

Сбербанк в 2025 г. планирует получить доход от технологий ИИ не ниже 450 млрд руб.

Рубль в среду упал в паре с юанем на фоне санкционных новостей

Инфляция в РФ в ноябре составила 1,43%, годовая ускорилась до 8,88%

Рынок акций РФ снизился в преддверии статданных по инфляции

Рынок акций РФ снизился в преддверии статданных по инфляции
Инфляция в России

Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогнозы по ставке и инфляции на 2025 г.

Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогнозы по ставке и инфляции на 2025 г.
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии90 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2053 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов517 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5538 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });