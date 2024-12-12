РЖД улучшили прогноз-2024 по пассажирским перевозкам

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" улучшило прогноз по пассажирским перевозкам в 2024 году, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников на пассажирском форуме "PRO/Движение" в Москве.

"Буквально вчера-позавчера мы превысили объем перевозок прошлого года. Мы превысили вчерашним днем 1,2 млрд (человек - ИФ). Мы ожидаем, что у нас получится превысить цифру 1,27-1,275 млрд (человек - ИФ). Это значительный прирост", - сказал он.

На начало декабря прогноз перевозок был на уровне 1,24-1,25 млрд человек.

"Я точно эту цифру не назову, но уже мы понимаем, что это будет больше, чем 1,240-1,250 млрд пассажиров (в 2024 г. - ИФ). Безусловно важно понять каким будет декабрь, но рассчитываем, что объем перевозок не будет меньше, чем в прошлом году", - говорил в начале декабря Колесников журналистам.

В 2023 году РЖД перевезли более 1,196 млрд пассажиров.