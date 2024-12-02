"Москвич" реализовал за 11 месяцев более 21 тыс. автомобилей

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Московский автомобильный завод "Москвич" в январе-ноябре 2024 года реализовал 21 тыс. автомобилей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

За прошлый месяц продажи бренда превысили 3 тыс. штук.

"Москвич", совместно управляемый правительством Москвы и "КАМАЗом", выпускает на технологической базе китайского JAC компактный кроссовер "Москвич 3", его электрическую версию "Москвич 3e", а также лифтбек "Москвич 6". На ближайшее время также запланировано начало производства семиместного кроссовера "Москвич 8".

Коммерческий директор "Москвича" Максим Златокрылец в конце августа говорил журналистам, что завод планирует реализовать в этом году 27 тыс. автомобилей против 15,3 тыс. машин в прошлом году, в частности, за счет двукратного увеличения продаж розничным клиентам.

"Мы ставили задачу в этом году значительно увеличить именно розничные продажи. В прошлом году общий объем регистраций по бренду "Москвич" был 13 тыс. автомобилей, продажи дилерам - 15 тыс. шт., из которых примерно половина приходилась на корпоративные продажи. Конечно, с начала 2024 года мы пошли в активное развитие розничных продаж и считаем, что мы не менее 15-17 тыс. автомобилей сможем реализовать в этом году только в рознице, что соответствует росту в рознице в два раза относительно прошлого года", - говорил Златокрылец журналистам в августе в кулуарах IMAF-2024.

Тогда же он сообщал, что в 2025 году "Москвич" хочет продать 35-40 тыс. автомобилей.