Поиск

АЕБ отметила нарастание негативной тенденции на российском авторынке

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В России продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) резко снизились в ноябре в помесячном выражении, что может быть признаком нарастающего негатива на местном авторынке, считают в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Как сообщил Минпромторг со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК", совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС), рынок легковых автомобилей и LCV в России в ноябре вырос в годовом выражении на 12,2%, до 134 218 штук, снизившись при этом к октябрю на 27,3%. За 11 месяцев было реализовано в общей сложности 1 558 173 машины (+51%). АЕБ, оценивающая рынок на основании тех же данных, приводит, в целом, такие же оценки.

"К сожалению, ноябрь подтвердил наши ожидания о существенном замедлении рынка. По сравнению с предыдущим месяцем продано почти на треть меньше новых автомобилей. И, хотя этот результат все еще превосходит показатели ноября прошлого года, в ближайшее время мы можем быть свидетелями нарастающей негативной тенденции. В то же время возможно, что в ожидании нового повышения утилизационного сбора с января 2025 года декабрь все еще может показать хороший результат", - прокомментировал глава комитета автопроизводителей ассоциации Алексей Калицев.

АЕБ подтверждает скорректированный в прошлом месяце в большую сторону прогноз авторынка - возможное превышение отметки в 1,6 млн проданных новых машин.

"Совокупные продажи 11 месяцев уже превысили 1,5 млн проданных новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что подтверждает наш ранее скорректированный прогноз. Очевидно, что такой результат в некотором роде достигнут на фоне растущего финансового давления на конечного покупателя. Спрос на новые автомобили продолжает сохраняться и то, какие решения будут в дальнейшем приниматься регулятором, определит, как он будет реализован", - добавляет Калицев.

Результаты авторынка за весь 2024 год АЕБ обещает представить на своей ежегодной пресс-конференции, которая состоится 13 января 2025 года.

АЕБ Автостат Минпромторг Алексей Калицев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВТБ прогнозирует снижение объема выдачи ипотеки в 2025 году минимум на 20%

ВТБ прогнозирует снижение объема выдачи ипотеки в 2025 году минимум на 20%

ВТБ ждет замедление роста рынка сбережений физлиц в 2025 году до более 21%

Фондовые индексы США завершили вторник без единой динамики

Фондовые индексы США завершили вторник без единой динамики

Минфин России сообщил об эмиссии замещающих суверенных евробондов

Руководству брокера Nomura временно понизили зарплаты

Глава Башкирии опроверг слухи о передаче регионального пакета БСК новому владельцу

Южнокорейская вона подешевела к доллару США до минимума за два года

Биржевая торговля рыбой в рамках проекта с Камчаткой не будет ограничена лишь полуостровом

Биржевая торговля рыбой в рамках проекта с Камчаткой не будет ограничена лишь полуостровом

Последствия засухи вызывают тревогу за будущий урожай в южных регионах РФ. Обзор

Последствия засухи вызывают тревогу за будущий урожай в южных регионах РФ. Обзор
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });