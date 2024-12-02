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В Бишкеке таксисты протестуют у офиса "Яндекс такси" против высокой комиссии

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Более 50 водителей такси вышли на акцию протеста в Бишкеке против высокой комиссии со стороны сервиса "Яндекс такси", сообщает в понедельник корреспондент "Интерфакса" с места событий.

Участники акции пришли к центральному офису "Яндекс такси" в центре Бишкека, они требуют снизить комиссию агрегатора, которая сейчас составляет 21%.

30 ноября в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии сообщили, что компания "Яндекс такси" в Киргизии подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, в офисах компании прошли обыски.

"В рамках возбужденного уголовного дела по факту уклонения от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере проведены обыски в офисах ОсОО "Яндекс. Такси Корп." и его партнеров", - говорилось в распространенном пресс-службой ГКНБ сообщении.

Как заявили в спецслужбе, ООО "Яндекс. Такси Корп." и его партнеры, несмотря на неоднократно предпринятые со стороны Службы антимонопольного регулирования Киргизии меры, необоснованно завысили процентные ставки для водителей машин, занимающихся частным извозом,

Киргизия Бишкек Яндекс такси
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