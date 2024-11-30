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В офисах компании "Яндекс такси" в Киргизии прошли обыски

В офисах компании "Яндекс такси" в Киргизии прошли обыски
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Компания "Яндекс такси" в Киргизии подозревается в уклонении налогов в особо крупном размере, в офисах компании проведены обыски, заявили в киргизском Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ).

"В рамках возбужденного уголовного дела по факту уклонения от уплаты налоговых платежей в особо крупном проведены обыски в офисах ОсОО "Яндекс. Такси Корп" и его партнеров", - говорится в распространенном пресс-службой ГКНБ сообщении.

Как заявляют в спецслужбе, ОсОО "Яндекс. Такси Корп" и его партнеры, несмотря на неоднократно предпринятые со стороны Службы антимонопольного регулирования Киргизии меры, необоснованно завысили процентные ставки водителям автомашин, занимающихся частным извозом, в связи с чем искусственно повышается стоимость услуги такси.

"В настоящее время ведется работа по установлению причастных к указанным противоправным действиям лиц для привлечения к уголовной ответственности", - отметили в пресс-службе.

Яндекс Киргизия Яндекс такси
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