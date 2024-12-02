Аналитики прогнозируют, что РФ в декабре может экспортировать 3,6 млн т пшеницы

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - РФ в декабре этого года может экспортировать около 3,6 млн тонн пшеницы против 4,1 млн тонн год назад, прогнозирует аналитический центр "Русагротранса".

Как сообщили "Интерфаксу" в центре, предварительная оценка экспорта в ноябре составляет 4,4 млн тонн пшеницы. Причем она была сокращена с 5 млн тонн в связи с более низкими темпами экспорта через порты Черного моря из-за неблагоприятных погодных условий. В ноябре 2023 года экспорт составил 3,49 млн тонн.

Эти данные учитывают поставки в ЕАЭС.

По данным центра, на прошлой неделе экспортные цены спроса на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в ноябре-декабре оставались на уровне около $226 за тонну (FOB). Цена на французскую пшеницу снизилась за неделю на $3, до $235 за тонну, на германскую - на $4, до $250, на американскую - также на $4, до $245 за тонну.

Биржевой рынок пшеницы падал на фоне благоприятной погоды - температуры выше нормы и хорошая интенсивность осадков - в основных регионах выращивания озимой пшеницы. Так, доля озимой пшеницы в хорошем и отличном состоянии в США выросла до 55%, что выше ожиданий рынка в 51%, сообщили аналитики.

Цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах РФ за неделю выросли на 650 рублей, до 18 200 рублей за тонну (без НДС), на фоне резкого ослабления рубля. В то же время со среды текущей недели пошлина на пшеницу увеличится на 676 рублей, до 3 696,3 рубля за тонну и, вероятно, продолжит возрастать в дальнейшем за счет ожидаемого увеличения ценового индекса и ослабления курса рубля. Это окажет давление на закупочные цены в портах, прогнозируют аналитики.

Цены на малой воде не изменились - 16 300 - 16 500 рублей за тонну. В прошлом году цены составляли 14 150 рублей на глубокой воде и 11 950 рублей - на малой.

Внутренний рынок пшеницы продолжил укрепляться на юге и оставался на прежних уровнях в центре и Поволжье. На юге цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин, EXW элеватор) выросли на 600 рублей, до 16 000 - 16 500 рублей за тонну (без НДС). В Центральной России цены оставались на уровне 15 200 - 15 900 рублей, в Поволжье - 15 000 - 15 500 рублей за тонну. В Сибири закупочные цены на пшеницу 3 класса стали больше на 500 рублей и находились в диапазоне от 10 000 до 16 000 рублей за тонну (EXW элеватор, без НДС). Наблюдается рост цен на фуражную пшеницу - до 8 500 - 10 000 рублей за тонну - за счет более активного спроса.