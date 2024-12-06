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"Русагротранс" предупредил о сокращении экспорта пшеницы в январе-июне 2025 года вдвое

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Россия во второй половине текущего сельхозгода (январь-июнь 2025 года) может экспортировать порядка 12-13 млн тонн пшеницы, что в 2,1 раза уступает аналогичному периоду прошлого сезона (27,8 млн тонн), прогнозирует аналитический центр "Русагротранса".

Как заявили "Интерфаксу" в центре, такой прогноз сделан с учетом рекордно высокого вывоза в первой половине сезона (июль-декабрь 2024 года) - 29 млн тонн. При этом экспорт пшеницы за весь сельхозсезон центр оценивает в 41-42 млн тонн, что значительно ниже уровня прошлого сезона (55,5 млн тонн), даже с учетом полной реализации новой квоты, размер которой в 2025 году (с 15 февраля по 30 июня) установлен в 11 млн тонн.

Сокращение экспорта во второй половине сезона аналитики "Русагротранса" объясняют несколькими факторами. Прежде всего, это исчерпание экспортного потенциала в южных регионах. По их данным, производство пшеницы на юге снизилось на 6 млн тонн, до 32,5 млн тонн. При этом через порты Азово-Черноморского бассейна уже вывезено около 16 млн тонн, что составляет более 70% экспортного потенциала региона.

На экспортной программе отразится и резкое падение урожайности в Центральной России. Производство зерна здесь составило 28,5 млн тонн, что на 11 млн тонн ниже прошлогоднего уровня и на 7 млн тонн уступает среднему показателю за последние четыре года. Регионы Центрального федерального округа также отгрузили на экспорт более 70% от своего потенциала. При этом цена пшеницы с доставкой в порт из центра по железной дороге превышает поставку автомобильным транспортом с юга на 1,5-2 тыс. рублей за тонну.

По данным центра, в Поволжье сохраняется потенциал для вывоза, но есть проблемы с качеством пшеницы. К тому же цены переработчиков превышают экспортный паритет на 1-1,5 тысячи рублей за тонну.

Оценивая ситуацию в Сибири и на Урале, аналитики отмечают, что субсидии на поставки из этих регионов в направлении южных портов заработают только с февраля 2025 года. Поскольку сроки доставки достаточно длительны, пшеница из этих регионов может быть погружена на суда ближе к марту.

По прогнозу центра, сбор пшеницы в стране в текущем сезоне составит около 82 млн тонн, что почти на 11 млн тонн меньше результата прошедшего сельхозгода.

Русагротранс Урал Поволжье Сибирь
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