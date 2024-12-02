Бывшие активы Carlsberg в РФ выведены из-под временного госуправления

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Бывшие активы Carlsberg в РФ выведены из-под временного госуправления.

Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 2 декабря 2024 года.

Документ отменяет положения указа от 25 апреля 2023 года, в соответствии с которым было введено госуправление в отношении 98,56% долей в уставном капитале ООО "Пивоваренная компания "Балтика", принадлежащих Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% долей в уставном капитале ООО "Пивоваренная компания "Балтика", принадлежащих ООО "Хоппи Юнион", и 0,09% долей в уставном капитале ООО "Пивоваренная компания "Балтика", принадлежащих Carlsberg Deutschland GmbH.

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