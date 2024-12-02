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Что произошло за день: понедельник, 2 декабря

Выход поставок по "Силе Сибири" на проектный уровень, пожизненный срок для основателя Hydra, задержание более 200 человек на протестах в Грузии

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Поставки в Китай по газопроводу "Сила Сибири" вышли на проектный уровень (38 млрд куб. м в годовом исчислении), сообщил "Газпром". По итогам 2024 года поставки газа по "Силе Сибири" превысят контрактные обязательства "Газпрома".

- Бывшие активы Carlsberg в РФ выведены из-под временного госуправления.

- Авиация РФ и Сирии атаковала антиправительственные силы к юго-востоку от Алеппо. По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Масуда Пезешкиана, они выразили поддержку действиям властей Сирии.

- Суд в Подмосковье приговорил к пожизненному заключению основателя онлайн-площадки по продаже наркотиков Hydra, его соучастники приговорены к срокам от 8 до 23 лет колонии.

- МВД Грузии утром в понедельник сообщило о задержании 224 участников протестов за несколько дней. Трое арестованы по обвинению в нападении на полицейских и поджоге городского имущества. Вечером в понедельник началась очередная акция протеста.

- Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что "готовится к смене караула".

- В Большом театре сообщили о бот-атаках и временных сбоях в работе сайта, но заверили, что серьезных проблем не возникло. Как сообщалось, билет на "Щелкунчика" можно купить только через сайт театра, сегодня в продаже были билеты на 17 декабря. Первый канал 31 декабря в 12:00 покажет "Щелкунчика" в прямом эфире.

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