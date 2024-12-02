Сбор зерна в РФ к 26 ноября составил 132 млн т

Это на 19,3 млн т меньше прошлогоднего уровня

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Сбор зерна в РФ, по данным на 26 ноября, составил 132 млн тонн (в бункерном весе), что на 19,3 млн тонн меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщается в материалах Минсельхоза, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Посевы обмолочены с 97,7% посевной площади, урожайность составила 28,2 ц/га против 31,6 ц/га год назад.

В том числе пшеницы собрано 87,7 млн тонн против 98,6 млн тонн год назад, урожайность снизилась до 29,8 ц/га с 32,7 ц/га соответственно. Ячменя намолочено 17,9 млн тонн против 22,8 млн тонн годом ранее, его урожайность уменьшилась до 25,1 ц/га с 28,1 ц/га в конце ноября прошлого года. Сбор кукурузы составил 12,9 млн тонн против 14,3 млн тонн при урожайности 52,5 ц/га (70,9 ц/га год назад).

Кроме того, гречихи намолочено 1,3 млн тонн против 1,6 млн тонн годом ранее, ее урожайность снизилась до 12,1 ц/га с 13 ц/га годом ранее. Риса собрано 1,2 млн тонн против 1,16 млн тонн при урожайности 63,4 ц/га против 62,4 ц/га год назад.

Среди масличных культур подсолнечника собрано 17,2 млн тонн против 17,9 млн тонн год назад, его урожайность понизилась до 16,7 ц/га с 17,8 ц/га в прошлом году. Сои намолочено 7,2 млн тонн против 6,9 млн тонн, урожайность составила 17,3 ц/га против 19,9 ц/га соответственно. Сбор рапса вырос до 5 млн тонн с 4,5 млн тонн, его урожайность снизилась до 18,4 ц/га с 20,5 ц/га.

Сахарной свеклы накопано почти 44 млн тонн против 50,4 млн тонн год назад, ее урожайность упала до 383,5 ц/га с 490,2 ц/га год назад.

Сельхозорганизации и фермеры накопали почти 7,1 млн тонн картофеля против 8,3 млн тонн, его урожайность снизилась до 263,9 ц/га с 282 ц/га в прошлом году. Овощей собрано 5,6 млн тонн против 5,4 млн тонн при урожайности 311,2 ц/га против 303,6 ц/га соответственно.

Как сообщалось, официальный прогноз сбора зерна в этом году в чистом весе составляет 130 млн тонн, в том числе 83 млн тонн пшеницы. В 2023 году РФ собрала 144,9 млн тонн зерна, в том числе 92,8 млн тонн пшеницы.