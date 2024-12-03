Трутнев поручил разобраться с ограничениями при выдаче "Дальневосточной" ипотеки

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Банки ограничивают получение "дальневосточной" ипотеки, необходимо вернуть кредитование к базовым условиям, установленным условиями программы, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на совещании по предоставлению "дальневосточной и арктической" ипотеки во Владивостоке во вторник.

"Дальневосточная и арктическая" ипотека выдаётся по ставке 2% годовых. На недавно прошедшем Восточном экономическом форуме президент ещё раз подтвердил, что мы на этих условиях продолжаем кредитовать людей. К сожалению, мы получили информацию, что не всегда так происходит. Возможности для получения "дальневосточной" ипотеки ограничиваются. Надо разобраться в ситуации", - приводит слова Трутнева пресс-служба полпредства в ДФО.

На совещании было отмечено, что более 136 тыс. семей уже обеспечены жильем с помощью кредита по программе "дальневосточной и арктической" ипотеки. Общая сумма выданных кредитов составила 640 млрд рублей.

В то же время из обращений граждан следует, что в октябре 2024 года банками было принято решение об изменении условий получения кредита по программе - повышен минимальный размер первоначального взноса, взимаются комиссии с застройщиков и граждан, остановлено кредитование индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

"Принятые меры ограничивают доступ к льготной ипотеке для большинства целевых групп населения, что противоречит изначальной цели программы", - говорится в сообщении.

По итогам совещания Трутнев дал поручения Минфину РФ, Минвостокразвития РФ совместно с Банком России, ДОМ.РФ и кредитными организациями, участвующими в программе, подготовить согласованные предложения по возврату кредитования по базовым условиям, установленным условиями программы.

Вице-премьер пояснил, что у правительства России нет возможности формулировать директивные решения по отношению к Банку России или кредитным организациям.

"В то же время банки предпринимают усилия, чтобы выдавать ипотечных кредитов меньше, поскольку говорят о том, что объём субсидирования, который предоставляется Министерством финансов, не покрывает их издержек. На совещании обсуждался вопрос в том числе и с представителями Банка России. Они не считают, что кредиты стали убыточными, но в других отраслях банки зарабатывают большую маржу, поэтому перекидывают денежную массу в ту сторону, где они могут больше заработать. Надо разбираться", - сказал Трутнев.

"Дальневосточная ипотека" изначально предоставлялась молодым семьям. Позднее программа была расширена на отдельные категории граждан. В конце 2023 года правительство России изменило правила выдачи льготной ипотеки на Дальнем Востоке и в Арктике. В программе сохранили процентную ставку в 2% годовых и ниже, размер первоначального взноса - 20%. При этом максимальная сумма кредита была увеличена с 6 млн до 9 млн руб. для тех, кто желает приобрести жилье в новостройке площадью свыше 60 квадратных метров, или построить свой дом.