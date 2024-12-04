ВТБ прогнозирует снижение объема выдачи ипотеки в 2025 году минимум на 20%

В 2024 году банк ожидает снижение показателя на 35%

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Снижение ипотечного рынка в России в 2025 году составит минимум 20%, прогнозируют в банке ВТБ.

"На фоне исторически высоких рыночных ставок и изменившихся условий госпрограмм в 2025 году спрос на ипотеку продолжит сокращаться. По оценке ВТБ, итоговые выдачи составят около 4 трлн рублей. Таким образом, по сравнению с нынешним годом снижение рынка составит минимум 20%", - говорится в сообщении.

В 2024 году выдачи ипотеки в стране могут составить 5 трлн рублей, что на 35% ниже, чем в 2023 году. Как уточняется, основной объем выдачи - более 40% - придется на "Семейную ипотеку". Еще около трети придется на рыночные программы. Кроме того, популярность начали набирать неипотечные сделки: ожидается, что по итогам года в стране будет оформлено около 1,8 млн таких договоров.

Эксперты считают, что в следующем году стоимость кредитных средств может быть по-прежнему экстравысокой. По прогнозам банка, также в следующем году поменяется структура продаж. Часть клиентов все еще хотят собственное жилье, поэтому они выберут рыночные программы, надеясь, что в будущем их можно будет рефинансировать. Таким образом, доля рыночной ипотеки может составить до 40% от общего объема выдач, еще около 50-55% - "Семейная ипотека".

"В 2025 году рынок ипотеки не "дотянет" даже до пандемийного 2020 года, когда выдачи составили 4,4 трлн рублей. Пока ставки будут сохраняться на таком высоком уровне, россияне будут либо переносить сделки с недвижимостью, либо покупать жилье за наличные. Ипотеку будут брать только в крайних случаях и, в основном, на небольшие суммы, чтобы как можно скорее закрыть долг", - дополнил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Сократится спрос и на программы с господдержкой. Вследствие этого банки сконцентрируют свое внимание на тех заемщиках, которые уже платят по кредитам с существующими высокими ставками, а не на расширении новой клиентской базы.

Заместитель генерального директора "ДОМ.РФ" Алексей Ниденс ранее заявил, что объем выдач ипотеки в России в 2025 году может остаться на уровне этого года и составить около 5 трлн рублей.

"Пока закладываем, что с 2026 года будет постепенное восстановление выдач за счет рыночных продуктов, но тут сильно будет зависеть от того, как поведет себя ключевая ставка и в целом рынок", - сказал он.