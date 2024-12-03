Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $71,92 за баррель

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабилизировались во вторник, трейдеры занимают выжидательную позицию перед встречей представителей ОПЕК+.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и министерская встреча были перенесены с 1 на 5 декабря. Рынок ждет, что альянс отложит увеличение производства нефти, запланированное на январь, в связи с сохраняющимися опасениями сокращения глобального спроса.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $71,92 за баррель, что на $0,09 (0,13%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $0,01, до $71,83 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,03 (0,04%), до $68,13 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,1 (0,2%), до $68,1 за баррель.

Нефтяной рынок "не нуждается в дополнительных поставках, поскольку это увеличит избыток предложения", отмечают аналитик ING Эва Мэнти и Уоррен Паттерсон.

"Проблема в том, что ОПЕК+ необходимо найти баланс между стремлением поддержать цены и ограничить потерю своей доли рынка. Еще больше усложняет ситуацию то, что некоторые члены ОПЕК+ по-прежнему не придерживаются согласованных объемов добычи", - говорится в обзоре экспертов, который цитирует Market Watch.