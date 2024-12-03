Brent подорожала до $72,85 за баррель

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти вечером во вторник на ожиданиях, что ОПЕК+ вновь отложит повышение добычи.

К 18:14 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,02 (1,42%), до $72,85 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,03 (1,51%), до $69,13 за баррель.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и министерская встреча пройдут 5 декабря. Рынок ждет, что ОПЕК+ отложит увеличение производства нефти, запланированное на январь, в связи с сохраняющимися опасениями сокращения глобального спроса.

"Вероятность еще одного продления ограничений на добычу на первый квартал практически полностью заложена в текущие котировки", - сказал аналитик брокерской компании PVM Джон Эванс.

Тем временем в следующую среду руководство Китая планирует начать закрытую ежегодную конференцию, в рамках которой будут намечены экономические задачи и планы стимулирования экономики на 2025 год, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Участники рынка надеются, что власти КНР объявят новые меры стимулирования экономики, которые положительно скажутся на спросе на нефть в его крупнейшем импортере в мире.