Биржевая торговля рыбой в рамках проекта с Камчаткой не будет ограничена лишь полуостровом

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Биржевая торговля рыбой в рамках пилотного проекта по созданию рыбной биржи в Петропавловске-Камчатском не будет ограничена территорией полуострова, сообщила начальник управления развития товарных рынков Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Лариса Вовкивская журналистам.

Соглашение о реализации проекта по созданию рыбной биржи в Петропавловске-Камчатском СПбМТСБ и Камчатский край подписали в сентябре этого года.

"Само соглашение с Камчатским краем не означает, что биржевая торговля будет исключительно в границах края <...>. Товар в рамках биржевых торгов может распределяться по всей территории (страны - ИФ)", - сказала она.

По словам Вовкивской, в рамках соглашения сейчас идет формирование рабочей группы, которая в дальнейшем займется более детальной проработкой вопросов, связанных с организацией концепции рыбной биржи. О сроках начала торгов и предполагаемых объемах пока говорить рано, отметил она.

"У нас опыт торгов рыбой есть и мы готовы применить его уже в рамках организации проекта с Камчатским краем", - заявила глава управления, напомнив, что в 2021 и 2022 годах на биржевых торгах были реализованы "определенные объемы минтая и камбалы".

Как заявлял президент СПбМТСБ Игорь Артемьев на церемонии подписания соглашения с Камчатским краем, реализация этого проекта повысит прозрачность рыбного рынка и обеспечит формирование репрезентативных индикаторов рыночной цены.