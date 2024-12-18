В Рыбном союзе усомнились в необходимости введения биржевой торговли рыбой

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Российское рыболовецкое сообщество сомневается в необходимости вводить биржевую торговлю рыбой, для формирования ценовых индикаторов на этом рынке есть другие возможности, заявил журналистам председатель Рыбного союза Александр Панов.

"Продвигается идея - государству нужны ценовые индикаторы на сырьевые продукты, поэтому необходимо завести на биржу и рыбу. Но отраслевое сообщество не очень понимает, почему в эпоху всеобъемлющей цифровизации нельзя получить ценовые индикаторы другим способом, - сказал он. - У нас есть ФНС, которая видит абсолютно все сделки, и уровень ее работы настолько высок, что, на мой взгляд, данные, которые могла бы предоставлять ФНС в качестве индикаторов, абсолютно релевантны и корректны".

По его словам, для определения ценовых индикаторов в экспортном направлении есть ФТС.

"У нас давно искоренены недобросовестные истории при экспорте и импорте, все цены также корректны и релевантны. И почему бы не брать в качестве индикаторов данные ФТС, тоже не совсем понятно", - отметил он.

"В чем проблемы? Почему сопротивляется отрасль? Первый вопрос - эта штука не бесплатная. Биржа будет брать процент со сделок. Ради чего? - недоумевает глава союза. - Второе - каким образом дальше будут применяться эти ценовые индикаторы? Какова цель? Если отслеживать колебания цен, то и сейчас инструментов более чем достаточно, правительство уже имеет меры регулирования цен на потребительском рынке".

По его словам, необходимо учитывать и то, что "рыба - это точно не нефть или газ, это гораздо более разнообразная продукция даже в сырьевом эквиваленте". "Трейдеры, рыбопереработчики, которые покупают сырье у рыбаков, интересуются не просто, к примеру, селедкой. Они покупают селедку у конкретного производителя, а желательно еще - с конкретного судна, к тому же выпущенную в смену конкретного технолога, потому что рыба, пойманная в одной и той же воде, в один и тот же день, зачастую может быть - это только профессионалы, конечно, различат - разной по качеству. И при этом разница в цене может доходить до 5-10%, - сообщил глава союза. - Как собирается биржа это регулировать - совершенно непонятно. И опять главный вопрос - зачем?".

Панин сообщил, что в настоящее время вопросы, связанные с организацией биржевой торговли рыбой, активно обсуждаются на площадке ФАС между бизнесом и биржами. Помимо Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), к этому подключаются и другие биржевые площадки.

"Надеемся, что даже если биржевая торговля будет в каком-то обязательном варианте, то, соответственно, мы будем иметь хотя бы возможность выбора биржи, а не безальтернативно - только СПбМТСБ. Это даст конкурентную среду. И надеемся также, что это будет не более 10-15% от вылова, а не глобальная цифра", - заявил он.

Кроме того, как считает Панов, биржевую торговлю рыбой на внутреннем рынке необходимо вводить параллельно и на экспортное направление. "Пока обсуждается биржа для внутреннего рынка. Рыбный союз обращает внимание на то, что это риски для внутреннего рынка, поскольку, какой-никакой, это дополнительный административный барьер для рыбы", - сказал он.

"На наш взгляд - если вводить биржевую торговлю, то параллельно. Либо не вводить вообще. Я за второй вариант", - заключил он.

Попытки ввести биржевую торговлю рыбой предпринимаются уже много лет. В сентябре 2024 года СПбМТСБ и Камчатский край подписали соглашение о реализации проекта по созданию рыбной биржи в Петропавловске-Камчатском.

Как заявляла в начале декабря начальник управления развития товарных рынков СПбМТСБ Лариса Вовкивская, в рамках соглашения сейчас идет формирование рабочей группы, которая в дальнейшем займется более детальной проработкой вопросов, связанных с организацией концепции рыбной биржи. О сроках начала торгов и предполагаемых объемах пока говорить рано, отмечала она.