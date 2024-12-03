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Adobe Analytics оценили онлайн-траты американцев в "черную пятницу" в рекордные $10,8 млрд

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Совокупные онлайн-покупки американцев в "черную пятницу", следующий за Днем благодарения день, достигли нового рекорда, говорится в отчете Adobe Analytics. Объем расходов составил $10,8 млрд, что на 10,2% выше, чем годом ранее.

Наибольшей популярностью у американцев пользовались игрушки, включая наборы LEGO на тему вселенной Гарри Поттера, куклы из серии Диснеевские принцессы, наборы для приготовления выпечки Cookeez Makery, а также игровые консоли PlayStation 5, Xbox Series X и Nintendo Switch OLED.

Розничные онлайн-продажи в "черную пятницу" увеличились на 14,6%, в физических магазинах - на 0,7%, свидетельствуют расчеты платежной системы MasterCard. Подъем розничных продаж в целом составил 3,4%, сообщается в отчете SpendingPulse.

Расчеты основываются на покупках с использованием системы MasterCard и оценках объемов остальных видов платежей.

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