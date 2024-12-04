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Индекс PMI сферы услуг России в ноябре поднялся до 53,2 пункта

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в ноябре 2024 года составил 53,2 пункта, поднявшись с октябрьского значения 51,6 пункта, показало исследование S&P Global.

Последние данные указали на самый резкий подъем деловой активности в отрасли с января 2024 года.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в ноябре составил 52,6 пункта по сравнению с 50,9 пункта в октябре.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее снижение.

Новые заказы в сфере услуг росли более быстрыми темпами на фоне улучшившихся условий спроса. Респонденты также отмечали выпуск новых линеек услуг, как фактор подъема в секторе.

Компании отмечали возросшее бремя затрат по итогам прошлого месяца. Рост издержек был связан с повышением цен поставщиков, увеличившимися расходами на транспортировку, а также заработные платы. Некоторые участники опроса также упоминали неблагоприятные колебания валютного курса, подтолкнувшие закупочные цены вверх. При этом темпы инфляции издержек несколько снизились с октября.

Хотя компании и старались перекладывать высокие издержки на клиентов, рост отпускных цен несколько смягчился в ноябре. Темпы инфляции отпускных цен были в целом стабильными и соответствовали среднему долгосрочному значению, несмотря на снижение до самых медленных за три месяца.

Рост занятости в отрасли был зафиксирован шестнадцатый месяц подряд, однако темпы создания рабочих мест замедлились до самых медленных с февраля.

Несмотря на рост занятости объемы невыполненных работ выросли впервые за восемь месяцев в свете резкого роста новых заказов.

Деловая уверенность компаний отрасли улучшилась в ноябре. Респонденты оказались более оптимистичны в своих ожиданиях относительно перспектив производства на горизонте по сравнению с октябрем. Некоторые участники опроса выражали надежду на улучшение условий спроса и инвестиции в новые линейки обслуживания.

PMI S&P Global
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