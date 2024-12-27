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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в декабре снизился с 51,3 до 50,8 пункта

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в декабре 2024 года составил 50,8 пункта, опустившись с ноябрьских 51,3 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Последние данные указали на замедление деловой активности в секторе к концу года.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее снижение.

Новые заказы в декабре росли, но более медленными темпами. Вклад в общий объем заказов внесли экспортные заказы, которые показывали рост пятый месяц подряд. В целом более скромный спрос и дефицит некоторых материалов привели к замедлению темпов расширения производства в декабре. Темпы расширения производства были незначительными и исторически сдержанными.

Давление со стороны издержек оставалось повышенным в декабре. Темпы роста затрат стали вторыми самыми резкими с октября 2023 года. Компании отмечали рост цен на материалы и неблагоприятные изменения обменного курса валюты.

Уровень инфляции отпускных цен оставался выше тренда по серии, несмотря на снижение до трехмесячного минимума. Компании старались переносить издержки на клиентов, чем и объяснялись высокие отпускные цены.

Компании сокращали численность работников в декабре. Эффективность производства и относительно сдержанный рост новых заказов позволили работать с незавершенными заказами, что снизило потребность в дополнительном персонале. Однако снижение числа сотрудников было лишь незначительным.

Сокращение занятости отчасти привело к снижению уверенности компаний в перспективах производства на ближайшее 12 месяцев. В целом оставаясь оптимистичными, компании выражали опасения относительно укрепления клиентского спроса из-за более высоких цен и нехватка материалов для производства.

Сроки поставки сырья были увеличены в декабре из-за проблем с железнодорожными перевозками и логистикой. Хотя задержки были наименее серьезными с июня, респонденты заявляли, что более длительные сроки поставки препятствуют им наращивать запасы.

S&P Global РФ
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