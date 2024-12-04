ГК Softline открывает офис в Индонезии

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - ГК Softline открывает офис в Индонезии для продвижения собственных продуктов и сервисов, а также решений вендоров, по которым группа обладает высокой экспертизой и видит потенциал для развития, сообщила компания.

В Индонезии Softline планирует постепенно формировать для локальных заказчиков комплексный подход по предоставлению IT-услуг: внедрение, техническая поддержка, сопровождение и обучение. Группа планирует продвигать на рынке решения в сфере кибербезопасности, а также отраслевые решения на базе искусственного интеллекта в области цифровой трансформации, в том числе роботизации процессов.

"Уверены, что в Индонезии также будут востребованы решения, разработанные ГК Softline для промышленности, ритейла и финансового сектора. Мы намерены работать не только с локальными заказчиками, но и с местными интеграторами, обеспечивая определенный трансфер своей технологической экспертизы", - отметил директор по развитию международного бизнеса ГК Softline Александр Рожков, слова которого приведены в сообщении.

Выход в Индонезию соответствует стратегии международной экспансии, в рамках которой Softline в 2024 году открыла офисы в Казахстане, Узбекистане, ОАЭ и Вьетнаме.

ПАО "Софтлайн" - поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Бумаги компании торгуются на "Мосбирже".