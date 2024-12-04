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Решетников отметил активное сокращение бизнесом своих инвестпрограмм

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Российские компании оценивают период жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) как среднесрочную перспективу и на этом фоне пересматривают в сторону сокращения свои инвестиционные планы, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе форума ВТБ "Россия зовет!" в среду.

"Бизнес очень серьезно относится к тем действиям, которые Центральный банк предпринимает. И на уровне компаний видим, что идет активный пересмотр инвестиционных программ, причем они активно сокращаются. То есть бизнес считает, что период высоких ставок в общем - это среднесрочная, это не разовая акция, это не пик, который был в 2022 году, поэтому серьезно сокращает инвестиции", - сказал он.

Одновременно на фоне высокой ключевой ставки ЦБ (сейчас составляет 21%) компании сталкиваются с сокращением спроса на свою продукцию В качестве примера Решетников привел машиностроение - и автопром в частности, где компании говорят о сокращении объема заказов.

Еще одной проблемой, связанной с текущей ДКП, является высокая закредитованность и рост расходов на обслуживание долгов, в том числе у госкомпаний, инвестиционные планы которых теперь приходится пересматривать. "Компании столкнулись с ростом долговой нагрузки и обслуживанием долгов, но в то же время им надо выполнять на минимальном хотя бы уровне инвестиционные программы. Поэтому правительство оптимизирует вместе с компаниями эти инвестиционные программы, сокращает их. Но, тем не менее, все это, к сожалению, требует тоже новых заимствований", - отметил Решетников.

Максим Решетников Минэкономразвития
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