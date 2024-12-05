РСПП предложит Путину поддержку инвестиций через фиксацию условий для отдельных проектов

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Выполнимость инвестиционных обязательств компаний в текущих экономических реалиях, включая растущую ставку ЦБ, стала предметом обсуждения властей и бизнеса на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам 5 декабря.

Президент Владимир Путин предупредил предпринимателей о недопустимости сворачивания инвестпроектов под предлогом ухудшения финансовых условий и призвал сложные моменты своевременно обсуждать с правительством. Бизнес готов реализовывать инвестпрограммы, но при текущей ставке это не всегда возможно, полагает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

"Уже я слышу заявки о том, что не все удастся сделать нашим предприятиям, особенно в сфере реального производства, поскольку напряжение большое, ставки большие, выручка у них уменьшается, вложения нужны для того, чтобы решать стоящие перед ними задачи, в том числе и задачи, сформулированные и законодательством, и правительством. Надо заранее с этим разобраться", - заявил президент, обращаясь к главе РСПП.

"Ни в коем случае, прошу вас, чтобы никто не прикрывался сложностями текущего дня. Сложностей всегда хватает. Вы знаете, как мы многократно переносили принятие решений в этой сфере. Ясно, что это связано - то одно мешает, то другое, то пандемия, то еще что-то, - все понятно. Сейчас тоже свои проблемы. Но нужно просто реально смотреть на наши обязательства перед страной, перед обществом, перед людьми", - подчеркнул Путин, говоря в частности, о проектах в сфере экологии (ранее в ходе дискуссии президент указал первому вице-премьеру Денису Мантурову на необходимость своевременного ввода в строй мусороперерабатывающих мощностей).

Для решения сложных вопросов он рекомендовал обращаться к правительству: "Просил бы, чтобы никто не прикрывался сложностями текущего момента, но и правительство, конечно, должно учитывать те реалии, которые складываются. В общем, на такой серьезной основе нужно проанализировать, что происходит в этой сфере, и своевременно - главное своевременно - принимать соответствующие решения".

Шохин, выступая на заседании совета отметил, что "реализация большинства целей требует серьезных инвестиционных вложений со стороны бизнеса".

"Просили бы все-таки в рамках того тезиса, который вы вчера четко сформулировали на форуме "Россия зовет!" (в частности, президент накануне говорил о необходимости слаженной работы правительства и ЦБ в деле борьбы с инфляцией и поддержания экономического роста - ИФ), найти компромисс, баланс между взвешенной макроэкономической политикой, целями устойчивого развития экономики - и продолжением тех проектов, которые прежде всего ориентированы на реализацию национальных проектов", - обратился к главе государства Шохин.

Он высказал надежду, что к следующему заседанию совета по стратегическому развитию и нацпроектам в июне 2025 года уже удастся определиться с "возможностями достижениях этого баланса".

Позднее в беседе с "Интерфаксом" Шохин пояснил, что требование к компаниям выполнять ранее взятые инвестиционные обязательства может оказаться нереализуемым при текущей ключевой ставке (составляет сейчас 21%).

"Обязательства, конечно, выполнять надо, но если у вас вся прибыль уходит на обслуживание процентных расходов по ранее привлечённым кредитам, то о каких новых инвестициях может идти речь?", - сказал глава РСПП.

По его мнению, поддержать инвестиции, хотя бы в рамках национальных проектов и проектов, начатых при поддержке государства, могло бы само правительство, зафиксировав их финансирование на уровне и условиях на начало этих проектов, защитив их тем самым от роста "ключа".

"Давайте определим инвестиции, связанные с национальными проектами, и хотя бы эти проекты не остановим. Действовать можно и по критериям поддержки этих проектов по линии институтов и инструментов развития - "Фабрика проектного финансирования", ФРП, СПИК, СЗПК, льготные кредиты сельскому хозяйству и т.п. Речь могла бы идти не о новых кредитах, а о проектах, уже начатых с поддержкой государства. Аналогичные условия могли бы быть предложены для системообразующих предприятий, список которых можно определить и по более жестким критериям, чем ранее", - отметил он.

Этот вопрос, по словам Шохина, предполагается обсудить на предстоящей встрече бизнеса с президентом, которая, как ожидается, состоится до конца года.