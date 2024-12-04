Пакистан предложил РФ участвовать в разведке нефти и газа на своем шельфе

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Пакистан предложил России поучаствовать в разведке нефти и газа на своем шельфе, а также нефтепереработке, сообщил замминистра энергетики РФ Роман Маршавин в ходе заседания межправительственной комиссии (МПК).

"Согласован протокол рабочий группы, все договоренности в нем отражены. Идут стабильные поставки российской нефти в Пакистан, все технические и финансовые вопросы оперативно решаются сторонами. Ведется работа по увеличению таких поставок и диверсификация товарных групп", - сказал он.

"Вчера получили довольно интересное предложение Пакистана в сфере разведки нефти и газа на шельфе, повышения нефтеотдачи на зрелых месторождениях, в нефтепереработке. Российские компании готовы их изучить. Мы продолжим с партнерами обсуждение", - сообщил замминистра.

"Также ждем результатов комплексного плана энергетической инфраструктуры Пакистана, по его итогам продолжим диалог, включая угольную отрасль. Провели переговоры между компаниями "РусГидро" и "Силовые машины" и пакистанским управлением по водным ресурсами и энергетике, выбрали пять проектов в области гидроэнергетики и водопользования, договорились провести переговоры по эти темам", - добавил Маршавин.

"Экспортируем продукты питания и сельхозпродукцию, ожидаем возобновления поставок зерновых. Положительно оцениваем наметившийся в этом году рост экспорта в Пакистан минеральных удобрений российского производства", - сказал он.

По словам замминистра, РФ видит значительный потенциал сотрудничества в области сельскохозяйственного и транспортного машиностроения - отечественные предприятия готовы предложить пакистанским партнерам современные модели техники. Москва предложила расширить взаимодействие и в фармацевтической сфере, в частности, в поставках инсулина.

Стороны договорились проработать тестовую отправку груза с использованием международного транспортного коридора "Север-Юг".

Россия готова предложить современные высокотехнологичные решения в области информационной безопасности, "умных" городов, электронного правительства, интернета вещей.

Товарооборот между странами в 2023 году достиг рекордных $1,1 млрд, за последние пять лет вырос в 1,5 раза.