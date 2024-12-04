Пакистан предложил России участвовать в реконструкции НПЗ

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Пакистан предложил России участвовать в реконструкции НПЗ, сообщили министры энергетики двух стран по итогам российско-пакистанской межправительственной комиссии.

"Осуществляем поставки нефти, проговорили участие в реконструкции НПЗ. Рассматриваем другие возможности участия российских компаний в области нефти и газа для работы на территории Пакистана", - сказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев журналистам.

По словам министра, стороны рассмотрели возможность использования коридора "Север-Юг" для железнодорожных перевозок, а также перспективу создания прямого авиасообщения Исламабад-Москва.

В свою очередь министр энергетики Исламской Республики Пакистан Аваис Легари сообщил, что Пакистану нужны дополнительные нефтеперерабатывающие мощности, и страна заинтересована в привлечении инвестиций из РФ и "улучшении технологической составляющей".