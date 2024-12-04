Минфин РФ разместил за день рекордный объем ОФЗ на 1 трлн рублей

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29025 с погашением 4 сентября 2038 года составила 93,5201% от номинала, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 1 трлн рублей по номиналу при спросе 1,589 трлн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 935 млрд 761 млн рублей. Таким образом, 4 декабря был установлен новый исторический рекорд размещения гособлигаций на одном аукционе. Предыдущий рекорд был установлен 16 ноября 2022 года, когда на одном аукционе был продан весь выпуск ОФЗ-ПК серии 29022 на сумму 750 млрд рублей по номиналу при спросе 904,365 млрд рублей.

С учетом первого аукциона, состоявшегося 4 декабря, Минфин РФ в общей сложности разместил ОФЗ на общую сумму 1 трлн 27 млрд 956 млн рублей, что также является рекордным объемом размещения за один аукционный день.

Облигации серии 29026 с погашением 4 сентября 2038 года имеют 55 квартальных купонных периодов, дата выплаты 1-го купонного дохода - 4 марта 2025 года. По ним предусмотрен новый подход к расчету купонного дохода: ставки будут соответствовать публикуемым на сайте ЦБ РФ значениям срочной версии RUONIA для срока три месяца на дату, предшествующую на семь календарных дней дате окончания соответствующего купонного периода. Купонные периоды по ОФЗ-ПК нового формата устанавливаются равными трем календарным месяцам. В связи с этим количество дней в каждом купонном периоде будет плавающим, зависящим от календарной продолжительности каждого трехмесячного периода. Публиковаться ставки купонного дохода будут на сайте Минфина РФ. При этом, если в старом формате купон рассчитывался как средняя арифметическая величина за три месяца, в новом формате - с учетом капитализации в этот период.

В конце ноября Минфин РФ зарегистрировал новый выпуск ОФЗ-ПК серии 29026 общим объемом 1 трлн рублей с погашением в сентябре 2038 года.

Облигации серии 26246 с погашением 12 марта 2036 года имеют 23 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 133 дня, дата выплаты 2-го купонного дохода - 26 марта 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12% годовых (1-й купон - 43,73 рубля на облигацию и 2-24-й купоны - 59,84 рубля на облигацию).