Силуанов уверен в выполнении плана госзаимствований на 2024 год

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - План внутренних заимствований в текущем году будет выполнен, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Не сомневаемся в выполнении наших планов, все планы будут выполнены", - сказал он телеканалу РБК.

В интервью, которое записывалось до проведения назначенных на среду аукционов ОФЗ, Силуанов давал понять, что рассчитывает на успешное размещение флоатера нового типа, напоминая о его рекордном объеме - 1 трлн рублей. "Сегодня 1 трлн рублей, надеемся, что спрос будет, мы сделали интересную бумагу, посоветовавшись с инвесторами. Видим соответствующий спрос на нее, результат сегодня мы с вами увидим", - сказал он.

Министр отметил, что в нынешних условиях флоатеры - наиболее интересный и для Минфина, и для инвесторов инструмент. "Для нас почему? Потому что мы все ждем снижения инфляции, мы все ждем смягчения денежно-кредитной политики в последующие годы, поэтому и стоимость этих бумаг для бюджета будет снижаться. И для инвесторов флоатеры тоже защищают от изменения стоимости денег на рынке, поэтому для них это тоже хорошее вложение. Мне кажется, мы нашли друг друга", - сказал он.

На аукционе в среду был размещен весь недавно зарегистрированный объем выпуска ОФЗ-ПК серии 29025 с погашением 4 сентября 2038 года. Всего было продано бумаг на общую сумму 1 трлн рублей по номиналу при спросе 1,589 трлн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 935 млрд 761 млн рублей. Таким образом, 4 декабря 2024 года был установлен новый исторический рекорд размещения гособлигаций на одном аукционе.