Поиск

Запасы нефти в США снизились на 5,07 млн баррелей за неделю

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 5,07 млн баррелей - до 423,38 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 2,36 млн баррелей и составили 214,6 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,38 млн баррелей, до 118,1 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,41 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,04 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 424 тыс. баррелей.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Инфляция в России

Инфляция в РФ с 26 ноября по 2 декабря разогналась до 0,50%

Минфин не закладывал в бюджет-2025 поступления дивидендов от "Газпрома"

Индекс Мосбиржи упал ниже 2500 пунктов на фоне укрепления рубля

Минфин РФ разместил за день рекордный объем ОФЗ на 1 трлн рублей

General Motors спишет более $5 млрд стоимости бизнеса в Китае

General Motors спишет более $5 млрд стоимости бизнеса в Китае

Путин обещает поддержку выхода компаний на биржу

Инфляция в России

Путин поручил кабмину и ЦБ скоординировать действия для борьбы с инфляцией

Путин поручил кабмину и ЦБ скоординировать действия для борьбы с инфляцией

Эстонская авиакомпания Nordica подала заявление о банкротстве

В Чехии в курсе сложностей о поставках нефти в страну по "Дружбе"

"АвтоВАЗ" допускает снижение производственного плана на 2025 год

"АвтоВАЗ" допускает снижение производственного плана на 2025 год
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России26 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5520 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ17 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России27 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });