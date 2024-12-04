Запасы нефти в США снизились на 5,07 млн баррелей за неделю

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 5,07 млн баррелей - до 423,38 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 2,36 млн баррелей и составили 214,6 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,38 млн баррелей, до 118,1 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,41 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,04 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 424 тыс. баррелей.