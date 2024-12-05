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Цена Brent стабилизировалась у $72,32 за баррель

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок слабо меняются утром в четверг после резкого снижения по итогам предыдущей сессии, трейдеры оценивают данные о запасах топлива в США и ждут результатов встречи ОПЕК+.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 по московскому времени подорожали на 1 цент, до $72,32 за баррель. В среду эти контракты снизились в цене на $1,31 (1,8%), до $72,31 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились также на 1 цент - до $68,55 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на $1,4 (2%), до $68,54 за баррель.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 5,07 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,36 млн баррелей, дистиллятов - на 3,38 млн баррелей.

Аналитики ожидали снижения запасов нефти на 1,41 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,04 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 424 тыс. баррелей.

В четверг в центре внимания рынка будет встреча министров ОПЕК+, которая пройдет в онлайн-формате. Трейдеры надеются, что группа продлит действующие ограничения на добычу нефти до конца первого квартала.

"Продление ограничений ожидается, однако главное влияние на рынок окажут риторика и прогнозы по итогам встречи", - отметил старший аналитик Kpler Мэтт Смит.

Brent WTI ОПЕК+ США
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