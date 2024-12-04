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Лагард ожидает сохранения слабых темпов роста экономики еврозоны в ближайшее время

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Рост экономики еврозоны, вероятно, будет оставаться слабым в ближайшем будущем, а ее дальнейшие перспективы омрачаются неопределенностью, заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Опасения ЕЦБ, по словам Лагард, в данный момент вызывает ослабление деловой активности в сфере услуг еврозоны, а также продолжающийся спад в промышленном секторе. Она отметила риски, связанные с геополитической напряженностью и предостерегла от создания барьеров в мировой торговле.

"Данные, основанные на результатах опросов, показывают, что рост экономической активности ослабнет в краткосрочной перспективе, - заявила Лагард на слушаниях в Европарламенте. - В дальнейшем экономика должна начать набирать силу. Потребительские расходы, как ожидается, будут увеличиваться вслед за повышением реальных зарплат, а инвестиции будут восстанавливаться по мере того, как влияние прошлого ужесточения денежно-кредитной политики будет сходить на нет".

ЕЦБ проведет очередное заседание 12 декабря, и трейдеры в основном ожидают от него очередного снижения базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов.

Лагард отметила в своем выступлении, что ЕЦБ ждет замедления инфляции до целевого показателя в 2% в следующем году, несмотря на некоторое ускорение ее темпов в текущем квартале.

"На следующей неделе мы вновь оценим нашу денежно-кредитную политику, которая зависит от статданных, - сказала она. - Мы не берем на себя обязательств придерживаться какого-то определенного направления".

Кристин Лагард ЕЦБ Европарламент
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