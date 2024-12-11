Эксперты прогнозируют снижение ставок ЕЦБ 12 декабря на 25 б.п.

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Европейский центробанк на декабрьском заседании в очередной раз понизит все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов, прогнозируют аналитики и участники рынка.

Сейчас ключевая ставка по депозитам находится на уровне 3,25%, ставка основных операций рефинансирования составляет 3,4%, ставка по маржинальным кредитам - 3,65%.

ЕЦБ снижал ставки в июне, сентябре и октябре, каждый раз на 25 б.п.

В последние недели глава ЦБ Франции Франсуа Виллеруа де Гало и глава ЦБ Португалии Марио Сентено заявили, что открыты и для более резкого снижения ставок, сразу на 50 б.п., однако большинство их коллег придерживается осторожного подхода к смягчению денежно-кредитной политики и предпочитает делать это постепенно.

Среди экономистов крупнейших финансовых компаний мира только аналитики JPMorgan прогнозируют, что ставка будет уменьшена на 50 б.п. в декабре. Эксперты SEB ждут такой меры в марте.

"Аргументы в пользу смягчения ясны, - отметил Билл Дивайни из ABN Amro. - Но сейчас трудно себе представить срочную необходимость в смягчении сразу на 50 б.п.".

В целом же аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидают, что ЕЦБ будет опускать ставки на 25 б.п. на каждом заседании до июня, в результате чего ключевая ставка по депозитам опустится до 2%.

Смягчение ДКП ожидается несмотря на то, что инфляция в еврозоне в ноябре ускорилась до 2,3% с 2% в октябре. Это ускорение было ожидаемым и объясняется низкой сравнительной базой, поскольку год назад наблюдалось резкое снижение цен на энергоносители.

Значения ноябрьских индексов менеджеров по закупкам (PMI) указали на продолжающийся спад активности в промышленном секторе крупнейших экономик еврозоны. Так, в Италии промышленный PMI упал в прошлом месяце до 44,5 пункта с 46,9 пункта в октябре, во Франции - до 43,1 пункта с 44,5 пункта, в Германии - остался на уровне 43 пункта. Значения индексов ниже 50 пунктов указывают на спад активности.

В последнее время в выступлениях членов руководства регулятора все чаще звучат рассуждения о "нейтральном" уровне ставки - то есть таком, при котором ДКП не ограничивает, но и не стимулирует экономический рост в еврозоне.

Глава центробанка Финляндии Олли Рен оценивает нейтральный уровень ключевой процентной ставки примерно в 2,5%. Член совета управляющих ЕЦБ Изабель Шнабель дает более широкий прогнозный диапазон - от 2% до 3%, при этом отмечает, что ставка может уже находиться вблизи этого уровня. При этом председатель ЦБ Италии Фабио Панетта считает, что ставка может опуститься даже до стимулирующей территории.

Многие аналитики полагают, что ЕЦБ может отказаться от слов о необходимости "удерживать ставки на достаточно ограничительном уровне столько, сколько потребуется", а некоторые считают, что центробанк может дать более четкий прогноз для будущей траектории стоимости заимствований.

"Я жду новой риторики о том, что курс ДКП будет постепенно двигаться по направлению к нейтральности", - сказал аналитик AFS Group Арне Петимезас.

ЕЦБ обнародует решение по ставкам 12 декабря в 16:15 по Москве, а в 16:45 начнется пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард.