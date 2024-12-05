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Сечин назвал приемлемой цену нефти Urals в $45-50/барр. в среднесрочной перспективе

Глава "Роснефти" полагает, что 2026 год будет лучше

Сечин назвал приемлемой цену нефти Urals в $45-50/барр. в среднесрочной перспективе
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает приемлемой цену нефти марки Urals в размере $45-50 за баррель в среднесрочной перспективе, полагает, что 2026 год будет лучше.

"Мы в последнее время занимаемся больше управлением рисками - это касается и внешних рисков и режима налогообложения, работы с привлечением кредитных ресурсов. Управление рисками -это наша текущая деятельность, которой мы занимаемся каждый день", - заявил он на XVII Веронском евразийском экономическом форуме.

"Чтобы минимизировать эти риски, для формирования бюджета нашей собственной программы я бы взял $45-50 за Urals. (..) "$60-65 за Brent - это возможная перспектива в случае реализации тех рисков, о которых я сказал. Мы должны исходить из стабильности работы и учитывать эти проблемы. Будет цена выше - хорошо, (...) но готовиться мы должны к более взвешенным решениям", - добавил Сечин.

"2026 год будет лучше - там динамика будет более позитивной. (...) Ресурсная база будет ухудшаться в целом, будет возникать потребность в увеличении потребления. Как раз на 2026 год мы как раз запланируем первый этап "Восток Ойл", поэтому тревожиться не надо, мы готовы обеспечить стабильность и энергобезопасность", - подчеркнул глава "Роснефти".

Urals Brent Игорь Сечин Роснефть
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