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Сечин уверен в росте спроса на нефть в Китае за счет госстимулов

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Мировые цены на нефть будут зависеть от многих факторов - спросе в Китае, политики США, их вазимоотношений с Саудовской Аравией, санкций в отношении Ирана, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на XVII Веронском евразийском экономическом форуме.

По его мнению, Китай, который уже потребляет 15,6 млн баррелей в сутки, будет принимать меры для стимулирования экономики.

"В течение ближайшей недели там состоится стратегическое совещание руководства КНР, которое определит объемы стимулирования экономики. По информации, которая нам доступна, речь идет о выделении более 50 трлн юаней для субъектов рынка, и если это произойдет, то безусловно потребление в Китае будет расти, и это создаст дополнительные возможности для поставки в Китай", - сказал Сечин.

Он также отметил, что в США благодаря улучшению технологии добычи будет снижаться чувствительность производителей к снижению цен на нефть. "Это дополняется еще и обещаниями новой администрации о снижении корпоративных налогов до 15%, о снижении процентных ставок. И этот тренд будет влиять безусловно. Сейчас в США добывают порядка 13,4 млн б/с (только нефти - ИФ). В 2025-2026 году добыча может быть увеличена еще на 400 тысяч б/с, до 600 тысяч б/с. Этот фактор, конечно, надо иметь в виду", - сказал глава "Роснефти".

"Следующий фактор, достаточно волатильный - это добыча в Иране. За последние четыре года она выросла на 1,5 млн б/с и сегодня составляет примерно 3,4 млн б/с. Если санкционное воздействие на Иран будет усиливаться, то, наверное, около 1 млн б/с будут исключены из объемов мировой торговли. В основном они будут направлены на рынок Китая", - добавил Сечин.

Другим немаловажным фактором являются взаимоотношения США и Саудовской Аравии. "Это, безусловно, является серьезным фактором в связи с наличием 3 млн б/с свободных мощностей в Саудовской Аравии", - подчеркнул глава "Роснефти".

Также он заметил, что экономика США сама по себе является серьезным фактором. "Действия новой администрации, если они будут направлены на развитие экономики, поддержку потребления, вкупе с их решениями о стимулировании роста добычи, тоже надо учитывать", - подчеркнул Сечин.

Игорь Сечин Китай Иран США Роснефть Саудовская Аравия
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