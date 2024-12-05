"Восточная биржа" начала подключать брокеров

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - "Восточная биржа" обновила функционал торговой платформы, которая теперь поддерживает возможность проведения первичного листинга и торгов ценными бумагами, и начала подключать профучастников.

"На текущий момент статус участников торгов получили шесть банков и инвестиционных компаний, среди которых ведущие ритейл-брокеры: "БКС Мир инвестиций", "АЛОР+" и "Цифра брокер", - говорится в сообщении.

Гендиректор биржи Андрей Салащенко сказал, что ожидает подключения в ближайшие два месяца не менее десяти брокеров.

"Инвесторы, являющиеся клиентами брокеров, не подключенных к бирже, смогут участвовать в размещениях инструментов и торгах через своего брокера, предоставляющего доступ к инструментам через подключенных к бирже участников торгов", - сообщила биржа.

Ранее "Восточная биржа" специализировалась на товарном рынке. Сейчас на ней зарегистрировано и допущено к торгам более 850 видов товарных инструментов, относящихся к 27 товарным группам, включая минеральное сырье, нефтепродукты, нерудные ископаемые и лес.

По данным источников "Коммерсанта", на "Восточной бирже" собирается получить листинг "СИБУР", который планирует IPO небольшого объема (2% капитала).