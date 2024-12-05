"СИБУР" в ближайшие недели проведет совет директоров по вопросу IPO на 2% акций

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - "СИБУР" в ближайшие недели проведет совет директоров по вопросу IPO, сообщил журналистам один из основных акционеров компании Леонид Михельсон.

"В ближайшие недели будет совет директоров на эту тему. И по результатам совета директоров будет официальное сообщение", - сказал он Михельсон.

На вопрос, действительно ли инвесторам в рамках IPO будет предложено около 2% акций "СИБУРа", он ответил: "Да".

Как сообщили ранее СМИ, нефтехимический холдинг "СИБУР" в ближайшие месяцы планирует провести первичное размещение акций (IPO), при этом инвесторам будет предложен небольшой пакет - всего около 2% акций.

Как ожидается, в сделке будут и cash-in, и cash-out компоненты. Опцией cash-out, по информации собеседников РБК, воспользуются, в частности, бывшие акционеры "ТАИФа" (этот холдинг вошел в состав "СИБУРа" в 2021 году).

"Коммерсантъ" пишет, что размещение пройдет на "Восточной бирже", а основными покупателями станут якорные инвесторы, которые уже подтвердили интерес к сделке.

Текущая структура акционеров "СИБУРа" не раскрывается. После завершения слияния "СИБУРа" с "ТАИФом" в октябре 2021 года было известно, что акционерами "СИБУРа" были Леонид Михельсон (31%), Геннадий Тимченко (14,45%), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 8,5%), "СОГАЗ" (10,625%), акционеры "ТАИФа" - 15%, действующий и бывший топ-менеджмент "СИБУРа" - 12,325% (из них у Кирилла Шамалова - 3,3%, у Дмитрия Конова было 2,59%, которые он, по его словам, продал в 2022 году, не раскрыв покупателя).

Объединенная компания была оценена в 1,9 трлн рублей, или $26,8 млрд по текущему курсу.

После слияния "СИБУРа" с "ТАИФом" в декабре 2021 года суверенный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company сообщил, что покупает 1,9% ПАО "СИБУР Холдинг", продавец не был назван. Отмечалось, что условия сделки были согласованы до присоединения к "СИБУРу" "ТАИФа".

Недавно "СИБУР" выкупил 1,3% своих акций у несогласных с крупной сделкой, касавшейся финансирования Амурского ГХК. Для этих целей компания была оценена в 2 трлн рублей. По словам главы "СИБУРа" Михаила Карисалова, компания намерена поступить с казначейским пакетом "в рамках действующей регуляторики". Он подчеркнул, что по итогам этого выкупа принципиально структура акционеров не изменилась. "Вышедшие из состава акционеров компании люди никак не вовлечены в деятельность "СИБУРа", - сказал Карисалов.

Он сообщил также, что ожидает роста выручки по итогам 2024 года и сохранения показателя EBITDA на уровне прошлого года. Чистая прибыль ПАО "СИБУР Холдинг" по МСФО за 9 месяцев выросла в 2,6 раза к тому же уровню 2023 года - до 157,8 млрд рублей. Динамика связана с тем, что на прибыли предыдущего периода негативно сказался убыток от курсовых разниц в размере 105,4 млрд рублей, отмечала компания.