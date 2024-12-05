Ритейлер Kroger сократил квартальную чистую прибыль и выручку

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Американская сеть супермаркетов Kroger Co. зафиксировала 4%-е снижение чистой прибыли в третьем квартале 2024 финансового года при незначительном уменьшении выручки.

В квартале, который завершился 9 ноября, чистая прибыль компании составила $618 млн по сравнению с $646 млн за сопоставимый период предыдущего фингода. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $0,84 с $0,88.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,98 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $0,97 на акцию.

Квартальная выручка Kroger снизилась до $33,63 млрд с $33,96 млрд годом ранее при среднем прогнозе экспертов в $34,193 млрд. Сопоставимые продажи без учета топлива выросли на 2,3% (прогноз - повышение на 1,8%).

Компания ожидает сохранения экономической неопределенности в краткосрочной перспективе, заявил ее главный исполнительный директор Родни МакМаллен.

Он подтвердил, что компания по-прежнему рассчитывает закрыть сделку по слиянию с конкурирующей Albertsons Cos. В марте этого года Федеральная торговая комиссия США подала иск в суд, чтобы заблокировать анонсированную еще в октябре 2022 года сделку.

В начале октября Kroger закрыла сделку по продаже своей аптечной сети за $464 млн. В результате компания потеряла порядка $340 млн выручки в третьем финквартале.

Kroger скорректировала годовые прогнозы и теперь ожидает, что ее прибыль без учета разовых факторов в этом фингоду составит $4,35-4,45 на акцию (ранее $4,3-4,5 на акцию), а сопоставимые продажи вырастут на 1,2-1,5% (ранее 0,75-1,75%).

С начала 2024 года капитализация Kroger выросла на 31,4%.