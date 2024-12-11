Суд в США поддержал блокировку ритейлеров Kroger и Albertsons

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Окружной судья штата Орегон Эдриэнн Нельсон удовлетворила иск Федеральной торговой комиссии США (Federal Trade Commission, FTC) с требованием заблокировать слияние американских сетей супермаркетов Kroger Co. и Albertsons Cos.

"Количественные и качественные данные указывают на то, что ответчики в значительной степени являются конкурентами, и предполагаемое слияние устранит эту конкуренцию, - говорится в постановлении судьи. - Предполагаемое слияние, вероятно, приведет к негативным последствиям для конкуренции и поэтому может считаться незаконным".

Представители Белого дома и FTC выразили удовлетворение таким решением, отметив, что слияние наверняка ослабило бы конкуренцию в сегменте продуктового ритейла и привело бы к росту цен и снижению зарплат сотрудников.

Представители Kroger заявили, что решение суда "игнорирует важные данные о том, что слияние Kroger и Albertsons только поспособствует многолетним усилиям компании по снижению цен" и соблюдению всех договоренностей с сотрудниками, состоящими в профсоюзах.

Ритейлеры теоретически могут подать апелляцию на решение суда и надеяться на урегулирование претензий на переговорах с новым руководством FTC, которое назначит избранный президент США Дональд Трамп и которое может быть настроено более лояльно к корпоративным слияниям, сказал MarketWatch Джефф Оливер, партнер юридической фирмы Baker Botts и бывший сотрудник FTC. Однако эксперт назвал саму процедуру сложной, а положительный исход - маловероятным.

Kroger объявила о покупке Albertsons за $24,6 млрд с учетом долга в октябре 2022 года. Сделка может стать крупнейшим слиянием супермаркетов в истории США, создав компанию с годовой выручкой свыше $200 млрд и более чем 5 тысячами магазинов в 48 штатах.