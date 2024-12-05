Производитель виски Jack Daniel's увеличил квартальную чистую прибыль на 7%

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Brown-Forman, производитель виски Jack Daniel's и бурбона Woodford Reserve, увеличил чистую прибыль во втором квартале 2025 финансового года на 7%, несмотря на небольшое снижение выручки.

За квартал, который завершился 31 октября, чистая прибыль компании составила $258 млн против $242 млн годом ранее. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $0,55 с $0,5, оказавшись лучше консенсус-прогноза опрошенных FactSet аналитиков на уровне $0,49 на акцию.

Квартальная выручка уменьшилась до $1,095 млрд с $1,107 млрд годом ранее при среднем прогнозе рынка для этого показателя в $1,07 млрд. Снижение продаж Brown-Forman объясняет продажей брендов Sonoma-Cutrer и Finlandia.

Компания рассчитывает увеличить выручку и операционную прибыль в текущем финансовом году, несмотря на сохранение "экономической неопределенности". По прогнозу Brown-Forman, оба этих показателя повысятся на 2-4%.

Акции компании подскочили в цене на 11% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 20,3%.