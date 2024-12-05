Поиск

Производитель виски Jack Daniel's увеличил квартальную чистую прибыль на 7%

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Brown-Forman, производитель виски Jack Daniel's и бурбона Woodford Reserve, увеличил чистую прибыль во втором квартале 2025 финансового года на 7%, несмотря на небольшое снижение выручки.

За квартал, который завершился 31 октября, чистая прибыль компании составила $258 млн против $242 млн годом ранее. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $0,55 с $0,5, оказавшись лучше консенсус-прогноза опрошенных FactSet аналитиков на уровне $0,49 на акцию.

Квартальная выручка уменьшилась до $1,095 млрд с $1,107 млрд годом ранее при среднем прогнозе рынка для этого показателя в $1,07 млрд. Снижение продаж Brown-Forman объясняет продажей брендов Sonoma-Cutrer и Finlandia.

Компания рассчитывает увеличить выручку и операционную прибыль в текущем финансовом году, несмотря на сохранение "экономической неопределенности". По прогнозу Brown-Forman, оба этих показателя повысятся на 2-4%.

Акции компании подскочили в цене на 11% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 20,3%.

Finlandia Brown-Forman Jack Daniel's Sonoma-Cutrer
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РСПП предложит Путину поддержку инвестиций через фиксацию условий для отдельных проектов

Минсельхоз предложил формулу расчета цен для поставщиков овощей и торговлей

Путин отменил обязательство покупателей российского газа платить только через ГПБ

Путин отменил обязательство покупателей российского газа платить только через ГПБ

Новак сообщил о приросте спроса на мировом рынке нефти в 2024 году на 1,4 млн б/с

Квоты ОПЕК+ продлены на 2026 год

Квоты ОПЕК+ предполагают добычу в 35,8 млн б/с без учета компенсаций, для РФ - 8,98 млн б/с

РЖД сократят инвестпрограмму-2025 примерно на 40%

"Шокирующие предсказания" Saxo Bank на 2025 год: обвал доллара и крах ОПЕК

"Шокирующие предсказания" Saxo Bank на 2025 год: обвал доллара и крах ОПЕК

ФНС подала заявление о включении в реестр кредиторов Блиновской более 1 млрд рублей

ФНС подала заявление о включении в реестр кредиторов Блиновской более 1 млрд рублей
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5522 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2049 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России28 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние220 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });