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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:01

Владелец бренда Finlandia отразил потери в $52 млн из-за ухода из РФ

Владелец бренда Finlandia отразил потери в $52 млн из-за ухода из РФ
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Brown-Forman Corp., производитель виски Jack Daniel's и бурбона Woodford Reserve, в IV квартале 2022 финансового года (завершился 30 апреля) отразил неденежный убыток в размере $52 млн из-за обесценения бренда водки Finlandia.

Обесценение отражает ухудшение долгосрочных перспектив для бренда из-за приостановки операций в России, ключевом рынке для Finlandia, сообщила компания.

Россия была среди крупнейших развивающихся рынков для Brown-Forman в 2022 финансовом году наряду с Мексикой, Польшей, Бразилией и Чили.

Продажи компании на российском рынке за год выросли на 7% (на 13% органически).

Общая выручка Brown-Forman по итогам 2022 фингода увеличилась на 14% (17% органически), до $3,933 млрд.

В начале марта компания объявила о приостановке бизнеса в России.

Портфель брендов Brown-Forman включает виски Jack Daniel's, Woodford Reserve, Old Forester, водку Finlandia, текилу Pepe Lopez, el Jimador и др. Продукция компании представлена более чем в 170 странах.

Brown-Forman Finlandia Польша МексикаЮ Jack Daniel
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