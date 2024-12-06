ЦБ Индии снизил для банков норму резервирования на 50 б.п

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Резервный банк Индии (RBI) сохранил неизменной ключевую процентную ставку на 11-м заседании подряд, снизив при этом норму резервирования для банков, чтобы поддержать достаточный объем ликвидности в финансовой системе.

Ставка по операциям РЕПО оставлена на уровне 6,5% годовых, говорится в сообщении регулятора. Норма резервирования уменьшена на 50 базисных пунктов - до 4%, причем ЦБ прибегнул к такому шагу впервые с марта 2020 года.

Потребительские цены в Индии в октябре выросли на 6,21% в годовом выражении, что стало максимумом за 14 месяцев. Целевой диапазон RBI для инфляции составляет 2-6%.

Индийский ЦБ повысил прогноз инфляции на текущий финансовый год, который завершится в марте 2025 года, до 4,8% с 4,5%, понизив при этом прогноз экономического роста до 6,6% с 7,2%.