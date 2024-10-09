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ЦБ Индии ожидаемо оставил ставку на уровне 6,5%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Резервный банк Индии (RBI) не стал менять ключевую процентную ставку по итогам десятого заседания подряд, как и прогнозировало большинство аналитиков и экономистов.

Ставка по операциям РЕПО осталась на уровне 6,5% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Потребительские цены в Индии в августе выросли на 3,65%, показатель инфляции находится внутри целевого диапазона ЦБ, составляющего 2-6%.

Также индийский ЦБ в среду подтвердил прогноз роста ВВП страны в текущем финансовом году (завершится в марте 2025 года) на уровне 7,2% и оставил прогноз инфляции на уровне 4,5%.

Индия
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