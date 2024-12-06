Сбербанк в 2025 году запустит сервисы для покупки и продажи автомашин

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2025 году планирует запустить сервисы для покупки и продажи автомашин, они будут доступны в том числе в "Сбербанк онлайн", сообщил на дне инвестора первый зампред правления Сбера Кирилл Царев.

"В следующем году мы запускаем новые сервисы для автомобилистов. Для этого создаем экосистему решений для покупки, продажи и владения машиной", - сказал он.

"Важно отметить, что новая функциональность как по дому (сервис банка "Моя недвижимость. ДомКлик" - ИФ), так и по авто будет доступна на нашей основной платформе "Сбербанк онлайн" и в отдельных приложениях", - добавил он.

По данным ЦБ, темпы роста автокредитования в октябре составили 1,9% после роста на 5,2% в сентябре накануне повышения утилизационного сбора с 1 октября.