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Сбербанк в 2025 году запустит сервисы для покупки и продажи автомашин

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2025 году планирует запустить сервисы для покупки и продажи автомашин, они будут доступны в том числе в "Сбербанк онлайн", сообщил на дне инвестора первый зампред правления Сбера Кирилл Царев.

"В следующем году мы запускаем новые сервисы для автомобилистов. Для этого создаем экосистему решений для покупки, продажи и владения машиной", - сказал он.

"Важно отметить, что новая функциональность как по дому (сервис банка "Моя недвижимость. ДомКлик" - ИФ), так и по авто будет доступна на нашей основной платформе "Сбербанк онлайн" и в отдельных приложениях", - добавил он.

По данным ЦБ, темпы роста автокредитования в октябре составили 1,9% после роста на 5,2% в сентябре накануне повышения утилизационного сбора с 1 октября.

Кирилл Царев Сбербанк ДомКлик
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