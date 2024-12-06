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Сбербанк в 2025 году ждет рентабельность капитала не ниже 22%

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк прогнозирует в 2025 году рентабельность капитала на уровне не ниже 22% и ожидает восстановление группового норматива достаточности капитала до 13,3% с учетом выплаты дивидендов в размере 50% от чистой прибыли за 2024 год, заявил глава банка Герман Греф на дне инвестора.

"Внешние условия будут сложными для всего рынка, это очевидно, но мы входим в 2025 год с хорошей базой. Наш бизнес значительно вырос за год, мы продвинулись вперед в нашей технологической повестке. Мы только что завершили процесс планирования и целеполагания. Это важнейшие для нас вещи. Мы видим, что наша команда максимально собрана и нацелена на результат, важный для нашей страны и для каждого человека. Мы сохраняем наши цели, мы намерены поддерживать рентабельность капитала на уровне не ниже 22%, в части достаточности капитала мы ожидаем восстановление значения норматива Н20 до целевого значения 13,3% в течение 2025 года с учетом выплаты дивидендов в размере 50% за 2024 год", - сказал Греф.

Как заявил старший вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов, банк полностью готов к выполнению антициклической надбавки, которая будет повышаться с 1 февраля и 1 июля 2025 года.

"Достаточность капитала - общий вызов для всего сектора, но наша ситуация отличается, во-первых, Сбер - единственный из системно значимых банков, кто распределяет 50% своей прибыли акционерам, нам сложнее. Во-вторых, мы осознанно поставили себе повышенные требования через целевое значение норматива достаточности капитала по группе Н20 на уровне 13,3%, то есть с существенным буфером к докризисным требованиям регулятора. Это показатель наивысшей надежности Сбера. Мы полностью готовы к внедрению антициклической надбавки, которую анонсировал Центральный банк. Даже после этого решения у нас останется значительный запас, который позволяет оставить неизменной цель по Н20, при этом система принятия решений и управление рисками настроены на максимальный дисциплинированный подход к доходности на капитал в каждой конкретной сделке", - сказал он.

Герман Греф Сбербанк Тарас Скворцов
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