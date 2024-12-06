НКХП выплатит дивиденды за 9 месяцев 2024 года в 17,12 рубля на акцию

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП, входит в группу ОЗК) на внеочередном собрании 5 декабря утвердили промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 17,12 рубля на акцию, сообщила компания.

Всего на дивидендные выплаты будет направлено порядка 1,15 млрд рублей.

Дивиденды будут выплачены из чистой прибыли компании по РСБУ за январь-сентябрь 2024 года, которая составила 5,3 млрд рублей. Таким образом, на дивиденды будет направлено 21,6% прибыли предприятия.

Кроме того, акционеры на собрании приняли решение распределить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 59,254 млн рублей на инвестиции.

Промежуточные дивиденды по итогам работы за 9 месяцев комбинат платил и в прошлом году. Тогда объем выплат составил 2,011 млрд рублей (29,75 рубля на акцию).

В текущем году акционеры комбината утвердили и промежуточные дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 22,19 рубля, общий объем выплат составил 1,5 млрд рублей.

Уставный капитал НКХП составляет 67,597 млн рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль.

По итогам 2023 года на дивидендные выплаты (с учетом промежуточных за 9 месяцев 2023 года) направлено 2,48 млрд рублей, или 36,68 рубля на акцию. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

Согласно списку аффилированных лиц на 30 июня 2024 года, основным владельцем НКХП с долей 51% является ОЗК. Еще одним крупным акционером (35,36%) выступает "Деметра Холдинг".

Общая емкость хранения НКХП равна 250 тыс. тонн, глубины у причальной стенки позволяют обрабатывать суда дедвейтом до 72 тыс. тонн. В январе-сентябре 2024 года НКХП отгрузил на экспорт 6,377 млн тонн зерна, что на 6,7% превысило показатель аналогичного периода прошлого года.