РФ увеличит дофинансирование в 2024 г. льготных автокредитов и лизинга до 18,4 млрд руб.

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Объем дофинансирования в 2024 году программ поддержки спроса на автомобильном рынке РФ через льготные лизинг и автокредитование составит суммарно 18,4 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга РФ.

В том числе на автокредиты будет дополнительно выделено 8,7 млрд рублей, на льготный лизинг - 9,7 млрд рублей.

Дофинансирование программ спроса в автопроме Минпромторг РФ анонсировал в сентябре этого года. Тогда предполагалось, что на эти цели суммарно будет выделено 14,5 млрд рублей: на программу льготного автокредитования - 6,5 млрд рублей, на программу льготного лизинга - 8 млрд рублей.

Как сообщалось, по условиям программы льготного автокредитования базовая скидка составляет 20% (для жителей ДФО - 25%) от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Программа продолжает действовать для медицинских работников, работников сферы образования, участников специальной военной операции и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также для семей с детьми, приобретающих автомобиль в субъектах ДФО.

Программа льготного лизинга распространяется на все ранее действовавшие категории транспортных средств: легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили с ДВС, набирающие не менее 1,6 тыс. баллов за локализацию, электромобили отечественного производства, высокоавтоматизированные транспортные средства.

С начала года эти программы были профинансированы на 26,3 млрд руб., при этом 17,3 млрд руб. было направлено на скидки по автокредитам и еще 9 млрд руб. - на скидки по программам льготного лизинга.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов на ВЭФ-2024 говорил журналистам, что на 2025 год эти меры господдержки спроса в автопроме планируется профинансировать в объеме более 34 млрд руб. В частности, льготные кредиты - на 23 млрд руб., лизинг - на 11 млрд руб.