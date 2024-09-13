Программы льготных автокредитов и лизинга в 2024 году дофинансированы на 14,5 млрд рублей

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Программы льготных автокредитов и льготного лизинга возобновили работу, они дофинансированы на 2024 год в общей сложности на 14,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба Минпромторга.

"На программу льготного автокредитования будет направлено 6,5 млрд рублей, на программу льготного лизинга - 8 млрд рублей,. В общей сложности эти меры помогут дополнительно реализовать свыше 36 тысяч автомобилей", - сообщили в министерстве.

По условиям программы льготного автокредитования базовая скидка составляет 20% (для жителей ДФО - 25%) от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Программа продолжает действовать для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также для семей с детьми, приобретающих автомобиль в регионах ДФО.

Под условия программы подпадают автомобили с ДВС стоимостью до 2 млн рублей, набирающие не менее 1,6 тысячи баллов за локализацию в соответствии с 719-м постановлением правительства. На сегодняшний день это все модели Lada, УАЗа, ГАЗа (полной массой до 3,5 т), а также HavalJolion, выпускаемые в Тульской области.

Кроме того, в рамках льготного автокредитования все категории заемщиков могут приобрести электромобили, произведенные на территории России, со скидкой 35% (электромобили бренда Evolute, Москвич 3е, Амберавто А5).

Программа льготного лизинга распространяется на все ранее действовавшие категории транспортных средств: легковые, лёгкие коммерческие и грузовые автомобили с ДВС, набирающие не менее 1,6 тысячи баллов за локализацию, электромобили отечественного производства, высокоавтоматизированные транспортные средства.

Минпромторг подчеркивает, что в соответствии с поручением президента в программу включены туристические автобусы.

Ранее в 2024 году благодаря действию программ стимулирования спроса было реализовано свыше 82 тысяч автомобилей, сказано в пресс-релизе.

На начало года эти программы были профинансированы на 26,3 млрд рублей - 17,3 млрд рублей было направлено на скидки по автокредитам и еще 9 млрд рублей - на скидки по программам льготного лизинга.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов на ВЭФ-2024 говорил журналистам, что на 2025 год эти меры господдержки спроса в автопроме планируется профинансировать в объеме более 34 млрд рублей. В частности, льготные кредиты - на 23 млрд рублей, лизинг - на 11 млрд рублей.