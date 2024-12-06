Греф заявил, что запасы "матрасно-подушечных" денег находятся на исторически низком уровне

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Запасы "матрасно-подушечных" денег сократились до исторически низкого уровня, люди рационально несут деньги на депозиты и конвертируют валютные сбережения, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Дне инвестора в пятницу.

"Поведение физических лиц радикально меняется. Мы видим исторически самые низкие запасы "матрасных" денег. Люди вытаскивают деньги из подушек и матрасов, все несут на депозиты, что не может не радовать, потому что это, конечно, позволит экономике активнее использовать эти ресурсы, ну и людям зарабатывать. Все-таки рациональность, жадностью я бы это не называл, у людей достаточно высокая, держать деньги с инфляцией под 9% под подушкой или отнести в банк зарабатывать 20%, считайте, что вы между подушкой и депозитом разница 29% сразу, треть. Мы оцениваем за последние полгода сокращение "матрасно-подушечных" денег примерно на 20%", - заявил Греф.

Второй тенденцией он назвал конвертацию валютных запасов, которые люди сделали в 2022 году. "За три года накопленная инфляция составляет порядка 20%, если вы положили $100 в 2022 году под подушкой, то сегодня от них осталось уже $80 в лучшем случае (...) Мы видели, что люди рационально начинают конвертировать валюту", - отметил глава Сбербанка.

Греф считает, что сегодня в России нет перспектив получить доходность в валюте: "Если вы потеряли 20% за последние три года, то дальше перспектива будет с нулевой доходностью, потому что никто не платит сегодня в стране доходность по валютным депозитам. Поэтому, если вы никуда не собираетесь путешествовать или у вас нет расходов, связанных с обучением личным, детей или еще какими-то вещами, если вы живете в России, то какой смысл держать деньги в валюте и не получать по ним доходность?"

Первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что по корпоративным клиентам депозиты также победили кредиты. "Подавляющее число корпоративных клиентов и бизнеса (...) выбирают получение дополнительной доходности, получение дополнительной маржи", - отметил он.