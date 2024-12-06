Что произошло за день: пятница, 6 декабря

Возможная поставка "Орешника" Белоруссии, дата прямой линии президента РФ, ситуация вокруг поставок мандаринов из Абхазии, отказ от новогодних фейерверков в Москве

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Александр Лукашенко попросил Владимира Путина поставить систему "Орешник" Белоруссии. Президент РФ сказал, что это станет возможным во второй половине 2025 года.

- Назначенный врио губернатора Александр Хинштейн в субботу начнет работу в Курской области. Дмитрий Песков заявил, что решение о назначении Хинштейна принято, поскольку в регионе требуется кризисное управление. Досрочные выборы губернатора Курской области пройдут в сентябре 2025 года.

- Прямая линия Владимира Путина состоится 19 декабря, она будет организована совместно с пресс-конференцией.

- Запасы "матрасно-подушечных" денег сократились до исторически низкого уровня, заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, люди несут деньги на депозиты и конвертируют валютные сбережения.

- Глава Сбербанка заявил, что ЦБ заходит "за буйки" в стремлении отрегулировать инновации. Об этом он сказал в контексте единого платежного QR-кода. Монополизация универсального платежного QR-кода крупнейшими игроками приведет к серьезным перекосам на рынке, ответил на заявление Грефа Банк России.

- Россельхознадзор опроверг запрет импорта мандаринов из Абхазии. Ранее в пятницу о запрете сообщил и. о. премьера Абхазии Валерий Бганба, ссылаясь на решение санитарных служб.

- ФАС России начала внеплановые выездные проверки в отношении семи компаний из-за роста цен на сливочное масло.

- Роспотребнадзор опечатал в Москве два кафе "Моремания" из-за нарушения санитарных норм.

- В Москве не планируется запуск новогодних фейерверков, сообщили "Интерфаксу" в столичной мэрии.