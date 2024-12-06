"Эльгауголь" рассчитывает в 2024 году добыть 28 млн т угля, в 2025 году - 32 млн т

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Угледобывающий холдинг "Эльгауголь" планирует в 2024 году добыть 28 млн тонн угля, а в 2025 году - 32 млн тонн, сообщила представитель компании на форуме "Золотой век Якутии".

В 2023 году "Эльгауголь" добыл 21 млн тонн. Таким образом, в этом году добыча вырастет на треть, а в следующем - на 14%. При этом компания сохраняет планы в будущем выйти на уровень добычи в 45 млн тонн - годом ранее предполагалось, что этот показатель будет достигнут уже в 2024 году, теперь же сроки не называются.

"Мы планируем постепенно выйти на проектную мощность 45 млн тонн угля. Это будет рекордный показатель в мире по добыче коксующегося угля - никто так не добывал. Мы построили 7 обогатительных фабрик для производства концентрата общей мощностью 38,5 млн тонн угля в год", - сказала представитель компании.

В конце 2023 года на Эльге был введен аэропорт. За прошедший год было открыто несколько направлений: "Летают самолеты из Новосибирска, Нерюнгри и Красноярска, перевозку осуществляют "Авиакомпания "Якутия" и NordStar. В перспективе планируем расширить географию полетов и привлечь другие авиакомпании для сотрудничества", - добавила она.

Эльгинский угольный проект включает в себя крупнейшее в России и одно из самых больших в мире месторождений коксующегося угля - Эльгинское. Его запасы составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC.

Основные владельцы Эльгинского угольного проекта - Альберт Авдолян и его партнеры.