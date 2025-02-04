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"Эльгауголь" в 2024 году нарастил добычу на 36%, до 28,6 млн тонн

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Угледобывающий холдинг "Эльгауголь" в 2024 году добыл 28,6 млн тонн угля, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

В 2023 году "Эльгауголь" добыл 21 млн тонн. Таким образом, рост показателя за год составил 36,2%.

"Благодаря успешной работе многотысячного трудового коллектива угледобывающих предприятий, в том числе компании "Эльгауголь", Якутия впервые вышла на второе место в стране по объему добычи угля. Реализован ряд крупнейших проектов, акционерами компании произведены большие объемы инвестиций в строительство обогатительных фабрик, Тихоокеанской железной дороги. В непростых условиях в короткие сроки создана мощная промышленная база", - заявил глава республики Айсен Николаев.

Обогатительные мощности предприятия в прошлом году составили 31,5 млн тонн. В рамках расширения обогатительных мощностей Эльгинского комплекса в 2024 году была построена новая железнодорожная инфраструктура, погрузочные и складские комплексы, которые обеспечили поддержку шести существующим обогатительным фабрикам.

Предполагается, что в 2025 году общая производственная мощность обогатительного комплекса возрастет до 38,5 млн тонн в год.

Пресс-служба напоминает, что в 2024 году завершилось строительство Тихоокеанской железной дороги протяженностью 531 км. Кроме того, в аэропорту "Эльга" были построены новый аэровокзал и топливозаправочный комплекс. В текущем году планируется удлинение взлетно-посадочной полосы.

Ранее сообщалось, что холдинг планировал по итогам 2024 года добыть 28 млн тонн угля, по итогам 2025 года - 32 млн тонн. При этом компания сохраняет планы в будущем выйти на уровень добычи в 45 млн тонн (ранее предполагалось, что этот показатель будет достигнут уже в 2024 году, теперь сроки не называются).

Эльгинский угольный проект включает в себя крупнейшее в России и одно из самых больших в мире месторождений коксующегося угля - Эльгинское. Его запасы составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC.

Основными владельцами Эльгинского угольного проекта являются Альберт Авдолян и его партнеры.

Айсен Николаев Альберт Авдолян Эльга Эльгауголь Якутия
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